Видео с места взрыва газа на заводе резиновых изделий в Орловской области

В Орловской области прогремел мощный взрыв газа на заводе резиновых изделий. Сообщается о пяти погибших. Трое с травмами и ожогами — в больнице. По предварительным данным, это рабочие из Турции.

ЧП произошло на территории строящегося цеха во время монтажа оборудования. В результате взрыва рухнула крыша площадью 200 квадратных метров. Спасатели обнаружили под завалами погибшую женщину.

Следователи выясняют причины трагедии. Уголовное дело заведено по статье «Нарушение требований охраны труда».

Ранее 5-tv.ru сообщал подробности о взрыве в доме во Владивостоке.