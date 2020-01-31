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  4. Видео с места взрыва газа на заводе резиновых изделий в Орловской области

Видео с места взрыва газа на заводе резиновых изделий в Орловской области

, 23:09 Эфирная новость 49

В результате взрыва рухнула крыша площадью 200 квадратных метров. Сообщается о пяти погибших.

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Фото, видео: 5-tv.ru

В Орловской области прогремел мощный взрыв газа на заводе резиновых изделий. Сообщается о пяти погибших. Трое с травмами и ожогами — в больнице. По предварительным данным, это рабочие из Турции.

ЧП произошло на территории строящегося цеха во время монтажа оборудования. В результате взрыва рухнула крыша площадью 200 квадратных метров. Спасатели обнаружили под завалами погибшую женщину.

Следователи выясняют причины трагедии. Уголовное дело заведено по статье «Нарушение требований охраны труда».

Ранее 5-tv.ru сообщал подробности о взрыве в доме во Владивостоке.

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