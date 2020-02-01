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МВД учтет предложения по штрафам за нарушения ПДД в проекте нового КоАП

, 2:19 Эфирная новость 25

В отличие от старой редакции, число видов наказаний в Кодексе об административных правонарушениях сокращено, зато добавились новые. Кроме того, увеличились размеры штрафов.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков, 5-tv.ru

На портале правовых актов опубликован проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Предполагается, что действовать он начнет с 1 января 2021 года. Впрочем, и этот вариант еще не окончательный. В отличие от старой редакции, число видов наказаний в нем сокращено, зато добавились новые.

Кроме того, увеличились размеры штрафов. Например, минимальный за превышение скорости будет составлять не 500, а целых три тысячи рублей. Наконец определились и с наказанием за опасное вождение — пять тысяч рублей. К слову в МВД заявили, что учтут предложения по штрафам за нарушения ПДД в проекте нового КоАП. Отдельная ответственность предусмотрена за недолив топлива, выгул собак без намордника и нарушение санитарных норм в детских лагерях отдыха.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что пособия для льготников с 1 февраля проиндексируют.

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