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  4. Пособия для льготников с 1 февраля проиндексируют

Пособия для льготников с 1 февраля проиндексируют

, 18:21 | Василий Заика 280

Ежемесячная денежная выплата, стоимость набора социальных услуг и пособие на погребение увеличатся на 3%.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Артем Коротаев, 5-tv.ru

С 1 февраля 2020 года ежемесячная денежная выплата, стоимость набора социальных услуг и пособие на погребение будут проиндексированы на три процента, сообщает Пенсионный фонд РФ.

Отмечается, что под нововведение подпадают 60 категорий россиян, в числе которых ветераны боевых действий, инвалиды, лица, подвергшиеся воздействию радиации, герои России и Советского Союза, герои Труда и другие.

Пособие по набору социальных услуг (НСУ) с 1 февраля будет составлять 1155 рублей. Федеральные льготники смогут получить его в денежном эквиваленте. В НСУ включены обеспечение необходимыми медикаментами, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение, а также бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте и на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Размер выплаты на погребение, которая выплачивается родственникам умершего неработающего пенсионера, увеличится до 6124 рублей.

Средняя сумма индексации будет варьироваться от 50 до 500 рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об основных изменениях для россиян с 1 февраля.

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