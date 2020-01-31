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«Похоже на шум строительной техники»: Очевидец об обрушении конструкции СКК

, 16:36 | Василий Заика Эксклюзив 74

Руслан Шаповалов рассказал 5-tv.ru, как узнал о ЧП, произошедшем на территории спорткомплекса.

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Фото, видео: РИА Новости / Александр Гальперин, 5-tv.ru

Очевидец обрушения конструкции спортивно-концертного комплекса в Петербурге Руслан Шаповалов рассказал в интервью 5-tv.ru, как узнал о произошедшем ЧП.

По словам жителя Северной столицы, он вместе с коллегами находился на работе. Поначалу никто не обращал внимания на громкие звуки, похожие на шум строительной техники.

«Я находился в служебном помещении в момент, когда произошло обрушение конструкции. Это было похоже на шум строительной техники. По началу мы не обратили внимание, так как здесь оживленное шоссе и постоянно ездит грузовая техника», — сказал Руслан Шаповалов.

Мужчина отметил, что в момент, когда шум вдруг начал нарастать, они коллегами выбежали на улицу. Руслан Шаповалов подбежал к забору СКК и увидел, как конструкция рушится, поднимая столб пыли.

«Шум нарастал, и мы резко высыпали все из служебного помещения для того, чтобы посмотреть, что произошло. Я пробежал метров десять до забора и увидел только как часть конструкций, которая за моей спиной падает и поднимается очень сильное облако пыли. Оно продержалось где-то десять минут… Сейчас по развалинам ходят люди…», — сказал очевидец.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что момент обрушения конструкции СКК вместе с рабочим попал на видео.

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