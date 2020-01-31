Потерявшиеся в 1942 сестры нашли друг друга благодаря полиции

Потерявшие друг друга во время Великой Отечественной войны сестры встретились благодаря сотрудникам полиции спустя 78 лет. Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, некоторое время назад в полицию Челябинской области обратилась жительница Пензы с просьбой помочь ее 91-летней маме Юлии Павловне Харитоновой найти старшую сестру Розу, с которой они разлучились в 1942 году при бомбежке в Сталинграде во время эвакуации.

В имеющихся базах данных такого человека сотрудники не нашли, и тогда начали изучать всю информацию, которая могла бы помочь пролить свет на эту историю. Наконец на сайте одной из телепрограмм они обнаружили похожую историю разлуки, только дата рождения и имя отличались от указанных в обращении Юлии Павловны. Оказалось, что в силу возраста пенсионерка действительно сообщила неверные сведения — забыла полное имя сестры Розалины и на один год ошиблась с датой рождения.

«Оперативники установили связь с обеими женщинами, после чего предположение, что они могут быть родственницами, подтвердилось. Так люди, которые были разлучены войной в юности и долгие 78 лет не терявшие надежды на встречу, нашли друг друга. В Челябинске состоялась их долгожданная встреча», — заключила Ирина Волк.

Как выяснилось, Розалина Павловна тоже разыскивала сестру, но безуспешно. Теперь, вдохновленная встречей с Юлией, она надеется найти еще одну сестру — Галину, с которой они родились близнецами.

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