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Потерявшиеся в 1942 сестры нашли друг друга благодаря полиции

, 19:57 | Светлана Александрова 238

Юлия Павловна и Розалина Павловна Харитоновы разлучились во время бомбежки в Сталинграде и встретились только спустя 78 лет.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Потерявшие друг друга во время Великой Отечественной войны сестры встретились благодаря сотрудникам полиции спустя 78 лет. Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, некоторое время назад в полицию Челябинской области обратилась жительница Пензы с просьбой помочь ее 91-летней маме Юлии Павловне Харитоновой найти старшую сестру Розу, с которой они разлучились в 1942 году при бомбежке в Сталинграде во время эвакуации.

В имеющихся базах данных такого человека сотрудники не нашли, и тогда начали изучать всю информацию, которая могла бы помочь пролить свет на эту историю. Наконец на сайте одной из телепрограмм они обнаружили похожую историю разлуки, только дата рождения и имя отличались от указанных в обращении Юлии Павловны. Оказалось, что в силу возраста пенсионерка действительно сообщила неверные сведения — забыла полное имя сестры Розалины и на один год ошиблась с датой рождения.

«Оперативники установили связь с обеими женщинами, после чего предположение, что они могут быть родственницами, подтвердилось. Так люди, которые были разлучены войной в юности и долгие 78 лет не терявшие надежды на встречу, нашли друг друга. В Челябинске состоялась их долгожданная встреча», — заключила Ирина Волк.

Как выяснилось, Розалина Павловна тоже разыскивала сестру, но безуспешно. Теперь, вдохновленная встречей с Юлией, она надеется найти еще одну сестру — Галину, с которой они родились близнецами.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как в Петербурге отметили 76-ю годовщину полного снятия блокады Ленинграда.

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