Новое видео обрушения конструкции СКК в Петербурге

Момент обрушения конструкции Спортивно-концертного комплекса «Петербургский» попал в поле зрения камеры видеонаблюдения, установленной на перекрестке проспекта Юрия Гагарина и Кузнецовской улицы.

На кадрах видно, что в определенный момент часть стены здания отклоняется наружу, после чего поднимается облако серо-желтой пыли. Буквально через пару секунд вся конструкция СКК начинает будто бы складываться. Вскоре на видео остается различимым только столб пыли над территорией.

Следственный комитет по Петербургу инициировал проверку по факту ЧП. На месте происшествия работают следователи. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

По последним данным, в результате ЧП погиб один рабочий.

Ранее 5-tv.ru опубликовал интервью с очевидцем обрушения конструкции спортивно-концертного комплекса «Петербургский».