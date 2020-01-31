Офицеры МВД задержаны за вымогательство у племянника Деда Хасана

Высокопоставленные сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД РФ задержаны в Москве за вымогательство у племянника Деда Хасана.

Как сообщает РЕН ТВ, начальник пятого управления подразделения Денис Беднарский, его заместитель Евгений Кузин, а также начальник одного из отделов Олег Агаев подозреваются в получении взятки от вора в законе Мирона Адамяна (известен под кличкой Мирон — Прим.ред.), он же Дмитрий Чантурия, который является двоюродным племянником и фактическим наследником империи Аслана Усояна (Дед Хасан — Прим.ред.).

По версии следствия, офицеры МВД в период с октября 2019 года по январь 2020 года несколькими траншами получили более 25 миллионов рублей за непривлечение Мирона Адамяна к уголовной ответственности. Роль посредника при передаче денег выполнял бывший сотрудник ФСБ Игорь Фролов, арестованный до 29 марта 2020 года в рамках расследование уголовного дела по статье «Дача взятки».

Отмечается, что в ходе следственный мероприятий причастность к преступлению Дениса Беднарского не была доказана и он был отпущен. Несмотря на это, по данным телеканала РЕН ТВ, полицейскому предложили написать рапорт об увольнении из правоохранительных органов по собственному желанию.

Евгению Кузину и Олегу Агаеву предъявлены обвинения. В ближайшее время Пресненский суд рассмотрит вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что двух банкиров по делу Деда Хасана отпустили под домашний арест.