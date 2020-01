Европарламент большинством голосов одобрил выход Великобритании из ЕС

Европарламент большинством голосов одобрил выход Великобритании из Евросоюза. «За» проголосовал 621 депутат, «против» — 49. Воздержались 13 человек.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйнен вслед сказала королевству очень душевные слова:

«Мы никогда не будем слишком далеко и всегда будем вас любить».

После голосования документ по Brexit был ратифицирован. А британцы на прощание символично помахали национальным флагом.

