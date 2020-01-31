  1. Пятый канал
  4. «Он говорил: высоко, страшно»: о гибели рабочего в СКК узнала его сестра

«Он говорил: высоко, страшно»: о гибели рабочего в СКК узнала его сестра

, 21:07 | Валентин Черников Эксклюзив 121

Жительница Карелии Анна Кучерова до сих пор не может поверить в случившееся.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: 5-tv.ru

О смерти рабочего при обрушении Спортивно-концертного комплекса «Петербургский» узнала его сестра Анна Кучерова. Как сообщал 5-tv.ru, Матвей Кучеров погиб, когда распиливал балку на крыше. В этот момент конструкция начала рушиться. Его коллега тем временем находился в строительной люльке. До нее Матвей добежал, но не успел ухватиться и в считанные секунды упал вместе с обломками с высоты 40 метров.

«Это был точно он? Может, ошибка? — спросила Анна корреспондента в телефонном разговоре. — Слышали по новостям, его друзья сказали… но я не верю».

Анна Кучерова уточнила, что Матвей родился в 1990 году. Он работал вахтовым методом и приезжал в Петербург на заработки из села Деревянное под Петрозаводском, Республика Карелия. Последний раз он вернулся с прошлой вахты 31 декабря и отметил Новый год с семьей. Весь январь молодой человек ждал поступления новых предложений. И под конец месяца получил приглашение участвовать в демонтаже СКК.

«Он говорил: высоко, страшно, опасная работа», — вспомнила сестра.

Кучерова сказала, что представители подрядчика ей пока не звонили.

Ранее 5-tv.ru писал, что архитекторы объяснили причину обрушения СКК.

Читайте также

ФСБ подключилась к расследованию загадочного исчезновения студента в Петербурге

Тело в багажнике: трое мужчин и женщина задержаны по подозрению в похищении и убийстве мужчины
-4° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
63.14
0.10 69.60
0.18
Пять знаков зодиака, которые обречены страдать от неразделенной любви

Последние новости

21:10
Глава Тюменской области подтвердил наличие коронавируса у студентки из КНР
21:07
«Он говорил: высоко, страшно»: о гибели рабочего в СКК узнала его сестра
21:03
Политолог о последствиях отказа ПНС Ливии освободить россиян: «Весьма прискорбно»
20:54
Психологи определили четыре типа матерей будущих детей-неудачников
20:43
Путин выразил готовность оказать Китаю помощь в борьбе с коронавирусом
20:38
«Позор!» — В Лондоне прошло шествие против Brexit и за Евросоюз

Сейчас читают

Момент обрушения конструкции СКК вместе с рабочим попал на видео
Зеркальная дата: что можно и категорически нельзя делать 02.02.2020
«Красота неземная»: Климова в мокром купальнике взбудоражила фанатов

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]