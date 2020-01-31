«Он говорил: высоко, страшно»: о гибели рабочего в СКК узнала его сестра

О смерти рабочего при обрушении Спортивно-концертного комплекса «Петербургский» узнала его сестра Анна Кучерова. Как сообщал 5-tv.ru, Матвей Кучеров погиб, когда распиливал балку на крыше. В этот момент конструкция начала рушиться. Его коллега тем временем находился в строительной люльке. До нее Матвей добежал, но не успел ухватиться и в считанные секунды упал вместе с обломками с высоты 40 метров.

«Это был точно он? Может, ошибка? — спросила Анна корреспондента в телефонном разговоре. — Слышали по новостям, его друзья сказали… но я не верю».

Анна Кучерова уточнила, что Матвей родился в 1990 году. Он работал вахтовым методом и приезжал в Петербург на заработки из села Деревянное под Петрозаводском, Республика Карелия. Последний раз он вернулся с прошлой вахты 31 декабря и отметил Новый год с семьей. Весь январь молодой человек ждал поступления новых предложений. И под конец месяца получил приглашение участвовать в демонтаже СКК.

«Он говорил: высоко, страшно, опасная работа», — вспомнила сестра.

Кучерова сказала, что представители подрядчика ей пока не звонили.

Ранее 5-tv.ru писал, что архитекторы объяснили причину обрушения СКК.