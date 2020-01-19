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  4. Участники берлинской конференции призвали к разоружению военизированных групп в Ливии

Участники берлинской конференции призвали к разоружению военизированных групп в Ливии

, 22:59 | Марина Неруцких 68

Военизированные группы должны либо разоружиться, либо войти в госструктуры безопасности, говорится в документе, принятом на саммите.

Фото: Reuters / Kay Nietfeld

Члены международной конференции по Ливии в Берлине призвали конфликтующие стороны разоружиться или войти в государственные структуры безопасности, подчеркнув, что данный вопрос необходимо решать в индивидуальном порядке. Об этом говорится в принятом в воскресенье итоговом документе конференции, сообщает ТАСС.

«Мы призываем к всеобъемлющему процессу демобилизации и разоружения вооруженных групп и формирований в Ливии и последующей интеграции соответствующего личного состава в гражданские, военные учреждения и органы безопасности в индивидуальном порядке — на основе учета численности личного состава вооруженных групп и проверки», — отмечается в документе.

Участники встречи также призвали ООН поддержать этот процесс.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что члены берлинской конференции договорились о перемирии в Ливии.

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