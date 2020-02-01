Гороскоп на 1 февраля: растущая Луна в Тельце сулит успех в финансовых вопросах

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 1 февраля, когда растущая Луна находится в знаке Тельца, астрологи рекомендуют людям быть внимательными к своему окружению. Девиз дня для многих: доверяй, но проверяй. Иначе можно нарваться на нечистых на руку личностей. В то же время день будет благоприятным для финансовых дел.

♈ Овен

Вселенная всегда говорит с нами в знаках и символах. Они содержат ключ к тому, что вам нужно отпустить, и к тому, что вам нужно изменить. Овны, подумайте о себе как об алхимике, который может превратить обычный камень в золото. Не забывайте, что можете привлечь к этой работе кого-либо еще. Поверьте, вас будут уважать и ценить за это.

Космический совет: помните, вы можете сделать все, что захотите.

♉ Телец

Этот месяц будет совсем не легким, Телец. Все окажется не тем, чем кажется. Может оказаться, что люди вокруг вас придерживаются низких мотивов. Да, это означает, что они без колебаний бросят вас под автобус ради своей выгоды. Однако не концентрируйтесь на других слишком сильно: это может демотивировать вас и отдалить от реализации ваших целей. Подходите к каждой трудности как к уроку, не забывайте о конфиденциальности личной информации и не драматизируйте.

Космический совет: не дайте окружающим предать вас.

♊ Близнецы

Любовь и свобода — две стороны одной медали, не так ли, Близнецы? Что делает ваши отношения процветающими: баланс между «я» и «мы». Продолжайте давать друг другу личное пространство. Поверьте, это сделает вашу связь намного прочнее. Одинокие Близнецы на рынке любви ожидайте резкий поворот. Вы как будто увидите кого-то возле себя в совершенно новом свете. Подсказка: они не совсем ваш «тип». Но химия, которой вы делитесь, может поджечь дом.

Космический совет: расстояние заставляет любовь расти.

♋ Рак

2020 год только начался, Раки, и вы уже думаете сдаться? Хотя у вас случилась лишь небольшая неудача. Все вышло не так, как вы хотели. Но давайте не будем рушить отношения с людьми вокруг! Возможно сейчас вы не можете контролировать то, что происходит и не можете повлиять на ситуацию, так может отпустить ее и все решится само собой? То, как вы воспринимаете свою реальность, имеет значение. Итак, соберите паззл и выровняйте свою миссию.

Космический совет: отпустите ситуацию и позвольте жизни течь самой по себе.

♌ Лев

В мире есть способ отразить наши убеждения обратно к нам. Держась за веру в то, что с вами не происходит ничего хорошего, вы блокируете Вселенную от предоставления вам всего, чего вы заслуживаете, и даже большего. Этот самоограничивающий паттерн может быть причиной вашего беспокойства. Так что подумайте, как вы можете освободиться от этих оков. Переоснащение себя на подсознательном уровне — хороший способ начать. Думайте о Вселенной как о добром и любящем родителе, который хочет, чтобы у вас была лучшая жизнь и наблюдайте, как разворачиваются чудеса.

Космический совет: вы можете получить лучшую жизнь прямо сейчас.

♍ Дева

Девы, ты тот человек, к кому все обращаются за мудрым советом (проверка реальности). Ответственный член экипажа, который отвез домой особенно после бурной ночи. Но это не только одна сторона вас. Ярлыки — это просто ярлыки, Девы. Освободите себя от мысли о том, кем вы должны быть, и позвольте себе охватить все аспекты вашей личности. Звезды побуждают вас позволить себе расслабиться и делать то, что велит вам ваше сердце.

Космический совет: проведите день, наслаждаясь свободой.

♎ Весы

Все, что вы ищете, находится здесь и сейчас. Спешить некуда. Вы наслаждаетесь процессом знакомства с другими, а не спешите к финишной черте. И даже если эти люди не станут вашими спутниками на всю жизнь, они останутся в ваших воспоминаниях, которыми вы будете дорожить всю жизнь. Некоторые из вас сегодня могут прийти к осознанию, что кто-то, с кем вы флиртуете или общаетесь, связан с другим человеком. В таких случаях лучше всего пожелать им удачи и выбрать дорогу к выходу.

Космический совет: осознайте, что все идет в правильном темпе.

♏ Скорпион

Неважно, сколько раз у вас было разбито сердце. Все произошло по какой-то причине. В это вы верите всем своим сердцем. Вселенная говорит, что вам стоит быть благодарными за то, где вы сейчас: в месте радости и любви. Для многих из вас наступает новый этап в жизни. Если вы думайте о том, чтобы опуститься на одно колено или принять предложение, то дерзайте! Чего же вы ждете, Скорпионы? В конце концов, это месяц Святого Валентина! Наполните жизнь чувствами.

Космический совет: позвольте себе открыть сердце для любви или приготовьтесь к новому этапу отношений.

♐ Стрелец

Сегодня нам просто необходимо разорвать определенные связи или попрощаться с токсичными отношениями, и это нормально. Ваше пространство священно, Стрелец. Делайте то, что вам нужно, чтобы защитить себя. Не все привыкли к тому, что им подают эликсир правды. Люди будут реагировать с места ограничений. Не позволяйте этому повлиять на вас.

Космический совет: пришло время отстаивать свою позицию.

♑ Козерог

Когда кто-то по уши влюблен в вас — он это показывает. Когда кому-то становится неинтересным вкладывать душу в отношения, он тоже это показывает. Будьте внимательны к знакам свыше и к тому, что же они для вас значат. Есть высокая вероятность, что вы в плену паранойи, а не интуиции. Если сомневаетесь — решайтесь на серьезные поступки. Выпуская энергию, вы освобождаетесь от страхов, которые стоят на пути между вами и здоровыми отношениями.

Космический совет: прислушивайтесь к интуиции, а не к паранойе.

♒ Водолей

Водолей, обратите внимание на двери, которые открываются для вас. Вы на шаг ближе к тому, чтобы выиграть джекпот. Вас ожидают случайные встречи. Например, вы можете познакомиться с кем-то в той области, в которой вы хотели учиться.

Космический совет: пройдите через золотую дверь.

♊ Рыбы

Рыбы, прикоснитесь к своей внутренней силе. Не позволяйте обстоятельствам утянуть вас в водоворот хаоса. У вас есть сила, чтобы изменить сценарий вашей жизни и проложить его русло к тем целям, к которым вы стремитесь. Просто будьте уверены в словах, которые вы выбираете. Вселенная хочет, чтобы вы перестали себя ограничивать чужими рамками и освободили место для божественности.

Космический совет: у вас есть возможность изменить сценарий происходящего!

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