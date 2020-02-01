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Стихийный мемориал возник у рухнувшего СКК «Петербургский»

, 3:27 | Игорь Рязов Эксклюзив 11

5-tv.ru публикует видео, как горожане приносят цветы и зажигают свечи у забора спортивно-концертного комплекса.

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Фото, видео: Вконтакте @spb_today

Стихийный мемориал возник у спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский» на проспекте Космонавтов. 5-tv.ru публикует видео с места событий.

На кадрах видно, как петербуржцы приносят к забору у комплекса цветы и зажигают свечи. Горожане скорбят об утрате здания и рабочего, который погиб во время аварии.

Как сообщал 5-tv.ru, незапланированное обрушение СКК «Петербургский» произошло 31 января во время его сноса. В результате погиб мужчина. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело по факту обрушения в центральный аппарат ведомства.

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