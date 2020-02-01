Хоркина разоткровенничалась о сыне, рожденном от мужа Веры Глаголевой

Олимпийская чемпионка, гимнастка Светлана Хоркина, три месяца назад ставшая мамой во второй раз в возрасте 40 лет, разоткровенничалась о своем старшем сыне. О 14-летнем Святославе, которого она родила от мужа актрисы Веры Глаголевой — бизнесмена-миллионера Кирилла Шубского, спортсменка рассказала в радиошоу Аллы Довлатовой.

Мальчик увлекается спортом, у него коричневый пояс по тхэквондо. А недавно захотел играть в баскетбол. Однако в серьезную секцию подростка уже не брали, поэтому Светлана пристроила его в обычную — в общеобразовательной школе.

«Ему очень нравится», — сказала Хоркина.

Про учебу, по словам гимнастки, Святослав тоже не забывает, ведь впереди экзамены. Маме приходится уделять школьнику повышенное внимание. Со своим будущим мальчик примерно определился.

«Какая-то дипломатическая история сейчас там. Сначала он хотел быть научным изобретателем, потом айтишником. А вот теперь хочет быть дипломатом», — рассказала Светлана.

Как пишет KP.RU, с отцом мальчика Кириллом Шубским Светлана Хоркина познакомилась в 1997 году в швейцарской Лозанне. В составе делегации национального Олимпийского комитета они оказались на одном ужине. Между гимнасткой и предпринимателем завязался роман, который пара тщательно скрывала. Отношения продолжались восемь лет, но после рождения ребенка Хоркина и Шубский расстались. В 2011 году спортсменка вышла замуж за Олега Кочнова, который старше нее на 23 года.

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