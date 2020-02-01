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«Это фиаско, братан»: возвращение Ветлицкой на сцену разочаровало поклонников

, 9:26 | Анастасия Игонина 32

Икона девяностых вышла на сцену впервые за 25 лет, однако камбек артистки не возымел должного успеха.

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Фото, видео: Instagram @n_vetlitskaya

Наталья Ветлицкая вернулась на сцену спустя 25 лет. Артистка выступила на юбилейном концерте Дмитрия Маликова. Однако пользователи социальных сетей, увидевшие фрагменты ее выступления, остались недовольны.

На страницах гостей мероприятия в Instagram появились любительские записи концерта — в том числе, и с участием Ветлицкой. Звезда девяностых вышла на сцену в сверкающем серебряном платье-рубашке в ретро-стиле. Наряд дополнили черные лакированные сапоги и широкий темный ремень, выгодно подчеркнувший талию певицы.

В кадр попало исполнение Натальей хита «Душа». Певица с удовольствием общается с публикой, жестами призывая зал вести себя активнее и похлопать ее выступлению. Однако особого энтузиазма среди зрителей не заметно — гости достаточно безучастно слушают песню. В социальных сетях же Ветлицкую и вовсе раскритиковали. Недовольство пользователей вызвал вокальный талант артистки. Многие убеждены, что звезда выступила под фонограмму, в такт которой, к тому же, с трудом попадала.

«Смешное кривляние под старую фонограмму!»

«Это фиаско, братан.»

«Совсем не попадает в фанеру, печалька», — резюмировали юзеры.

Впрочем, многие поклонники Ветлицкой отметили, что для них она была и остается иконой стиля, а ее исполнение на концерте Маликова было выше всяких похвал.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Наталья Ветлицкая снова уехала в Испанию.

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