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«Вернулась, называется»: Наталья Ветлицкая снова уехала в Испанию

, 20:14 | Карина Бернтгольц Фото 33

Буквально месяц назад стало известно, что звезда прилетела в Москву и готовится к гастролям по России. Однако сейчас в Instagram артистки стали появляться видео, записанные в Барселоне.

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Фото, видео: Instagram @n_vetlitskaya

Еще месяц назад российский шоу-бизнес бурно обсуждал возвращение певицы Натальи Ветлицкой на родину. Звезда прилетела в Москву из Испании и заявила о продолжении творческой карьеры. Она рассказала, что хочет отправиться в гастрольный тур по России и представить публике новые хиты.

Однако не успели фанаты порадоваться этой новости, как выяснилось, что кумир 90-х снова вернулась в Барселону. На своей странице в Instagram она опубликовала видео, на котором запечатлела местный колорит и поделилась эмоциями от нахождения в этом солнечном уголке.

Фанаты были поражены тем, что Ветлицкая, пообещавшая зажечь на российской эстраде, снова отправилась за рубеж.

«Уже уехала что ли? Вернулась, называется!»

«Приезжайте обратно!» — писали пользователи.

Впрочем, как отмечает портал 7дней.ru, за границей артистка, скорее всего, будет работать над своими новыми композициями, которые после представит в России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем Ветлицкая сдавала бутылки.

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