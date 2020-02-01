  1. Пятый канал
  4. Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

, 18:51 | Мия Субботина 38

Настоятель Русской православной церкви поблагодарил президента за высокий уровень диалога церкви и власти.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС/Дружинин Алексей, 5-tv.ru

Президент России Владимир Путин поздравил с 11-й годовщиной интронизации предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ) патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщается на сайте Кремля в субботу, 1 февраля.

Глава государства отметил, что он и все общество заметило за эти годы подвижническую работу патриарха.

«Большое вам спасибо за все: за любовь и к вере, и к Отечеству. Поздравляю вас!» — сказал Путин.

Глава РПЦ выразил благодарность президенту и заявил, что, по его мнению, у патриарха есть два направления служения — вертикальное и горизонтальное. Первое заключается в служении Богу, а второе — в заботе о духовном состоянии людей. По словам патриарха Кирилла, этот процесс предполагает развитие множества церковных программ.

«Хотел бы поблагодарить Вас за то, что в нынешних условиях в государстве Российском это служение церкви идет рука об руку со многими государственными учреждениями, и по разным направлениям у нас существует диалог, сотрудничество. И конечно, поэтому и достигаем каких-то определенных целей», — резюмировал он.

До патриаршей интронизации в 2009 году Кирилл был митрополитом Смоленским и Калининградским. Также он был председателем Синодального отдела внешних церковных связей. Главой РПЦ он стал после смерти патриарха Алексия II, ушедшего из жизни 5 декабря 2008 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин приказал привлечь к эвакуации россиян из Китая самолеты ВКС РФ.

Читайте также

Патриарх: К закону о домашнем насилии нужно отнестись «с большой осторожностью»

День Авдия-Радетеля: Что можно и категорически нельзя делать 2 декабря
-2° Атмосферное давление 745 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
63.14
0.10 69.60
0.18
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 3 по 9 февраля

Последние новости

20:15
Врач-косметолог объяснила, почему у Толкалиной пятна от косметической процедуры
20:13
Правительство РФ распорядилось приостановить выдачу виз гражданам КНР
20:03
Палестина разорвала отношения с США и Израилем из-за «сделки века»
19:58
Два человека погибли при опрокидывании снегохода в Кировской области
19:51
Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова рассказала об увеличении груди
19:40
Власти Москвы опровергли информацию о закрытии школ на карантин

Сейчас читают

Иранский провидец предсказывает гибель половины человечества от коронавируса
Как отличить коронавирус от ОРВИ: три симптома опасной инфекции
«Красота неземная»: Климова в мокром купальнике взбудоражила фанатов

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]