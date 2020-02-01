Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

Президент России Владимир Путин поздравил с 11-й годовщиной интронизации предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ) патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщается на сайте Кремля в субботу, 1 февраля.

Глава государства отметил, что он и все общество заметило за эти годы подвижническую работу патриарха.

«Большое вам спасибо за все: за любовь и к вере, и к Отечеству. Поздравляю вас!» — сказал Путин.

Глава РПЦ выразил благодарность президенту и заявил, что, по его мнению, у патриарха есть два направления служения — вертикальное и горизонтальное. Первое заключается в служении Богу, а второе — в заботе о духовном состоянии людей. По словам патриарха Кирилла, этот процесс предполагает развитие множества церковных программ.

«Хотел бы поблагодарить Вас за то, что в нынешних условиях в государстве Российском это служение церкви идет рука об руку со многими государственными учреждениями, и по разным направлениям у нас существует диалог, сотрудничество. И конечно, поэтому и достигаем каких-то определенных целей», — резюмировал он.

До патриаршей интронизации в 2009 году Кирилл был митрополитом Смоленским и Калининградским. Также он был председателем Синодального отдела внешних церковных связей. Главой РПЦ он стал после смерти патриарха Алексия II, ушедшего из жизни 5 декабря 2008 года.

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