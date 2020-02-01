Президент России Владимир Путин приказал привлечь к эвакуации россиян из Китая самолеты ВКС РФ. Об этом журналистам сообщил Дмитрий Песков.

«По приказу президента России, верховного главнокомандующего Владимира Путина к эвакуации российских граждан из районов Китая, наиболее пораженных коронавирусом, будут привлечены самолеты ВКС России, которые начнут выполнять рейсы уже сегодня», — сказал Песков журналистам.

Число жертв новой формы пневмонии возросло до 259 человек, заражены почти 12 тысяч.

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