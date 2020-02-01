США выразили готовность полностью обеспечить Белоруссию нефтью

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил о готовности Вашингтона обеспечить Белоруссию нефтью на 100%. Соответствующее заявление дипломат сделал на брифинге после встречи с белорусским президентом Александром Лукашенко в Минске.

Глава американского госдепа добавил, что США таким образом хотят помочь Белоруссии «создать свое суверенное государство». Он отметил, что Вашингтон может продавать Минску энергоресурсы в необходимых объемах по конкурентным ценам. Для этого руководству Белоруссии необходимо обратиться к Соединенным Штатам.

«Мы — самый крупный производитель энергоресурсов в мире, и все, что вам нужно — сказать нам и обратиться к нам», — цитирует Помпео ФАН.

Действие контракта между Москвой и Минском о поставках российской нефти в Белоруссию истекло 31 декабря 2019 года. Договориться о продолжении действия соглашения сторонам договориться не удалось. В связи с этим Лукашенко сообщил о намерении приобретать нефть у других поставщиков по мировым ценам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам Лукашенко, причиной разногласий между Белоруссией и Россией в сфере поставки энергоресурсов стала слишком высокая цена российской нефти.