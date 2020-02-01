Угрожавшую взрывом пассажирку на рейсе S7 арестовали на два месяца

Домодедовский городской суд Московской области отправил на два месяца под домашний арест пассажирку Антонину Полодиянцеву, которая во время полет сообщила, что в ее сумке бомба и угрожала все взорвать.

Инцидент произошел два дня назад на рейсе авиакомпании S7 из Симферополя в Москву. Согласно показаниям авиадебоширки, она так испугалась полета, что сказала про взрывное устройство совершенно неосознанно. Расследование обстоятельств произошедшего продолжается.

Ранее 5-tv.ru публиковал рассказ свидетелей происходящего на борту в тот день.