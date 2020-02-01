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  4. Угрожавшую взрывом пассажирку на рейсе S7 арестовали на два месяца

Угрожавшую взрывом пассажирку на рейсе S7 арестовали на два месяца

, 18:05 | Светлана Шевченко 51

Летевшая в Москву из Симферополя мать двоих детей заявила, что в ее сумке бомба.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Кассин, 5-tv.ru

Домодедовский городской суд Московской области отправил на два месяца под домашний арест пассажирку Антонину Полодиянцеву, которая во время полет сообщила, что в ее сумке бомба и угрожала все взорвать.

Инцидент произошел  два дня назад на рейсе авиакомпании S7 из Симферополя в Москву. Согласно показаниям авиадебоширки, она так испугалась полета, что сказала про взрывное устройство совершенно неосознанно. Расследование обстоятельств произошедшего продолжается.

Ранее 5-tv.ru публиковал рассказ свидетелей происходящего на борту в тот день.

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