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Пассажирка рассказала о происходящем в самолете S7, который обещали взорвать

, 17:10 | Игорь Рязов 175

По словам очевидицы, правоохранительные органы сработали оперативно и профессионально.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе, Instagram @marina smirnova_n

Пассажирка рейса Симферополь — Москва авиакомпании S7, во время выполнения которого женщина пригрозила взорвать бомбу, рассказала о подробностях происшествия. Видео с рассказом она выложила в сторис своего Instagram-аккаунта.

«Женщина угрожала у нас на борту взорвать самолет. Видимо, такая женщина у нас была сумасшедшая. Нас продержали около часа в самолете. Но все нормально, все хорошо, все живы и здоровы», — сообщила пассажирка рейса S7.

Она отметила, что к самолету после приземления приехали полиция и спецназ. Правоохранители опросили тех, кто сидел рядом с грозившей взорвать самолет пассажиркой.

«Наши прав (правоохранительные — Прим. ред) органы — молодцы. Все работают оперативно. Журналисты тоже девочки молодцы», — гласит надпись в ролике.

В авиакомпании S7 сообщили 5-tv.ru, что взрывного устройства, которое грозила привести в действие пассажирка, при ней не оказалось. С женщиной работают сотрудники спецслужб. Другие пассажиры покинули самолет и повторно прошли контроль безопасности в терминале аэропорта. Проводится дополнительный осмотр самолета.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивное видео, снятое в салоне самолета S7, в котором грозила взорвать бомбу пассажирка. Официальный комментарий о ситуации уже дали в аэропорту «Домодедово», где благополучно приземлился лайнер.

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