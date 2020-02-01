По факту гибели рабочего при обрушении СКК в Петербурге возбуждено уголовное дело

По факту гибели рабочего при спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский» в Северной столице возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в следственных органах.

«Возбуждено дело о нарушении правил безопасности», — сказал собеседник агентства.

На следующий день после трагедии к полуразрушенному зданию прибыла спецтехника, которая производила работы по разбору завалов, так как рабочие случайно засыпали место, где ранее было найдено тело погибшего. Поэтому пришлось все откапывать заново.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на у СКК возник стихийный мемориал. Горожане приносят цветы и зажигают свечи у забора комплекса.

Незапланированное обрушение СКК «Петербургский» произошло 31 января во время его сноса. В результате погиб мужчина. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело по факту обрушения в центральный аппарат ведомства.