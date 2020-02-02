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Съемки нового сезона сериала «Сваты» начались в Белоруссии

, 7:36 | Карина Бернтгольц 129

В работе над кинокартиной приняли участие Федор Добронравов и Татьяна Кравченко.

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Фото, видео: Кадры из сериала "Сваты"

Съемки нового сезона популярного сериала «Сваты» начались в белорусской деревне Дуличи. Как сообщает KP.RU, работа над кинокартиной с участием актеров Федора Добронравова и Татьяны Кравченко возобновилась 28 ноября.

Съемочный процесс проходит там же, где и в августе 2017 года, — в доме семьи Виктора и Светланы Празецких. Согласно сюжету кинокартины, в нем живут Иван Будько и Валюха.

По задумке режиссера, события должны разворачиваться зимой. Однако как назло в Минске долго не выпадал снег. Сценаристы уже хотели подготовить искусственный, но, к счастью, именно в первый съемочный день дороги покрылись белыми хлопьями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Федор Добронравов, сыгравший в «Сватах» Ивана Будько, рассказал о седьмом сезоне телепроекта.

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