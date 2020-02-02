Видео: Автомобиль упал с набережной реки Фонтанки в Петербурге

Автомобиль упал с набережной реки Фонтанки возле Старо-Калинкина моста в Петербурге. ДТП произошло поздно вечером в субботу, 1 февраля. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на информацию в правоохранительных органах.

Отмечается, что водитель Mazda не справился с управлением на заснеженной дороге. В результате автомобиль протаранил ограждения вдоль реки и рухнул на крышу на краю набережной. 45-летний водитель сумел самостоятельно выбраться из салона машины. Информация о его состоянии пока не уточняется.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции и МЧС. Обстоятельства ДТП выясняются.