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Видео: Автомобиль упал с набережной реки Фонтанки в Петербурге

, 0:02 | Алиса Маркова Эксклюзив 95

ДТП произошло поздно вечером в субботу, 1 февраля.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков, 5-tv.ru

Автомобиль упал с набережной реки Фонтанки возле Старо-Калинкина моста в Петербурге. ДТП произошло поздно вечером в субботу, 1 февраля. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на информацию в правоохранительных органах.

Отмечается, что водитель Mazda не справился с управлением на заснеженной дороге. В результате автомобиль протаранил ограждения вдоль реки и рухнул на крышу на краю набережной. 45-летний водитель сумел самостоятельно выбраться из салона машины. Информация о его состоянии пока не уточняется. 

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции и МЧС. Обстоятельства ДТП выясняются.

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