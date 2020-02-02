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Обезумевший житель Подмосковья изрезал ножом двухлетнего племянника и мать

, 0:18 | Василий Заика 66

После содеянного молодой человек попытался свести счеты с жизнью.

Фото: www.globallookpress.com / NGYNA

Житель подмосковного Раменского, словив белую горячку, изрезал ножом двухлетнего племянника и собственную мать. Как стало известно 5-tv.ru, вопиющий инцидент произошел в квартире одного из домов по улице Чугунова.

Изрядно перебрав с алкоголем, 22-летний парень набросился с ножом 59-летнюю женщину, а потом и на малыша. После кровавого нападения молодой человек попытался свести счеты с жизнью.

Мать предполагаемого злоумышленника с исполосованным лицом, ранениями груди и шеи находится в тяжелом состоянии в реанимации. Мальчик с тяжелой проникающей раной от уха до шеи также помещен в отделение интенсивной терапии.

Сам подозреваемый лежит в хирургическом отделении. Все обстоятельства произошедшего предстоит выяснить следователям.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как зарезали водителя троллейбуса в парке «Александрино» в Петербурге.

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