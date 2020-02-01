  1. Пятый канал
  4. Очевидец рассказал, как зарезали водителя троллейбуса в Петербурге

Очевидец рассказал, как зарезали водителя троллейбуса в Петербурге

, 20:39 | Карина Бернтгольц Эксклюзив 81

Неизвестный мужчина напал с ножом на двух приятелей. Один из них от ранения скончался. Другой о случившемся сообщил в полицию.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com /Horst Galuschka, 5-tv.ru

Жуткий инцидент произошел в Кировском районе Санкт-Петербурга. Как стало известно 5-tv.ru, неизвестный напал с ножом на двух приятелей в парке «Александрино». Оба — сотрудники троллейбусного парка. Один из мужчин скончался на месте от полученного ранения. Другой — получил травмы.

В интервью 5-tv.ru пострадавший рассказал о происшествии. По его словам, все произошло неожиданно. Коллеги сразу заметили идущего неподалеку мужчину, однако, когда он достал из-за спины нож, были ошеломлены.

«Когда я увидел нож, он из-за спины его вытащил, <…>я то ли шатнулся, то ли шаг назад сделал, но он все равно удар сделал. <…> У меня пошла боль сильная, я зажмурился, согнулся сразу. Когда открыл глаза, смотрю — они у канавы уже лежат. И этот бьет ему в бок по самую, по-моему, рукоятку. У меня возникла мысль его в канаву спихнуть, но в этот момент он повернулся на меня с ножом», — поделился очевидец.

О случившемся мужчина сразу сообщил в полицию. Сейчас правоохранительные органы разыскивают нарушителя.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что момент жестокого убийства жительницы Новосибирска попал на видео.

Читайте также

Опубликовано фото погибшего при обрушении СКК рабочего

Кассир «Дикси» в Москве убил покупателя одним ударом
-2° Атмосферное давление 745 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
63.14
0.10 69.60
0.18
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 3 по 9 февраля

Последние новости

21:40
Дочь Успенской пропала на несколько дней после скандала с угрозами матери
21:30
По факту гибели рабочего при обрушении СКК в Петербурге возбуждено уголовное дело
21:29
Патриарх Кирилл предложил включить в Конституцию упоминание о боге
21:17
Пять женских имен, чьи обладательницы наделены красотой и обаянием
21:05
Опубликовано видео уничтожения цели американской винтовкой M16
20:51
Дочь Успенской рассказала об угрозах и насилии со стороны матери

Сейчас читают

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 3 по 9 февраля
Иранский провидец предсказывает гибель половины человечества от коронавируса
Как отличить коронавирус от ОРВИ: три симптома опасной инфекции

Новости Lentainform

Загрузка...