Очевидец рассказал, как зарезали водителя троллейбуса в Петербурге

Жуткий инцидент произошел в Кировском районе Санкт-Петербурга. Как стало известно 5-tv.ru, неизвестный напал с ножом на двух приятелей в парке «Александрино». Оба — сотрудники троллейбусного парка. Один из мужчин скончался на месте от полученного ранения. Другой — получил травмы.

В интервью 5-tv.ru пострадавший рассказал о происшествии. По его словам, все произошло неожиданно. Коллеги сразу заметили идущего неподалеку мужчину, однако, когда он достал из-за спины нож, были ошеломлены.

«Когда я увидел нож, он из-за спины его вытащил, <…>я то ли шатнулся, то ли шаг назад сделал, но он все равно удар сделал. <…> У меня пошла боль сильная, я зажмурился, согнулся сразу. Когда открыл глаза, смотрю — они у канавы уже лежат. И этот бьет ему в бок по самую, по-моему, рукоятку. У меня возникла мысль его в канаву спихнуть, но в этот момент он повернулся на меня с ножом», — поделился очевидец.

О случившемся мужчина сразу сообщил в полицию. Сейчас правоохранительные органы разыскивают нарушителя.

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