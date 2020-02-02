В новосибирском кафе обрушилась кровля

Обрушение кровли одноэтажного здания кафе произошло в Советском районе Новосибирска на бульваре Молодежи. По предварительным данным, площадь обрушения может превышать 200 квадратных метров. Пока известно, что несколько человек находятся под завалами. Вытащить удалось двоих. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Обстоятельства ЧП устанавливаются. На месте работают оперативные службы. В ликвидации последствий происшествия участвуют 80 сотрудников МЧС, также задействованы 25 единиц техники.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что по факту гибели рабочего при обрушении СКК в Петербурге возбуждено уголовное дело.