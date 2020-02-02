Стало известно о состоянии пострадавших при обрушении кровли кафе в Новосибирске

Молодая женщина погибла под завалами после обрушения кровли в новосибирском кафе «Родня». Вытащить живыми удалось четверых, еще около двухсот человек смогли самостоятельно эвакуироваться.

По информации 5-tv.ru, четверо пострадавших: двое мужчин и две женщины — находятся в больнице. Один из мужчин, по предварительным данным, лежит в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Обрушение кровли одноэтажного здания кафе «Родня» произошло в Советском районе Новосибирска на бульваре Молодежи. По предварительным данным, площадь обрушения может превышать 200 квадратных метров.

Обстоятельства ЧП устанавливаются. На месте работают оперативные службы. В ликвидации последствий происшествия участвуют 80 сотрудников МЧС, также задействованы 25 единиц техники.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что по факту гибели рабочего при обрушении СКК в Петербурге возбуждено уголовное дело.