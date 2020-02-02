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Как минимум один человек погиб при обрушении кровли в кафе в Новосибирске

, 1:13 | Алиса Маркова 94

ЧП произошло в здании на бульваре Молодежи.

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Фото, видео: Известия / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Девушка погибла в результате обрушения кровли в новосибирском кафе. Вытащить живыми удалось четверых, еще около 190 смогли эвакуироваться самостоятельно.

Обрушение кровли одноэтажного здания кафе «Родня» произошло в Советском районе Новосибирска на бульваре Молодежи. По предварительным данным, площадь обрушения может превышать 200 квадратных метров.

Обстоятельства ЧП устанавливаются. На месте работают оперативные службы. В ликвидации последствий происшествия участвуют 80 сотрудников МЧС, также задействованы 25 единиц техники.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что по факту гибели рабочего при обрушении СКК в Петербурге возбуждено уголовное дело.

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