Путин надеется, что экс-министры составят «единую команду»

В обновленном кабинете министров России собрались люди, которые понимают толк в модернизации. Что доказали своими достижениями на предыдущих постах. Но и потому что задел, той самой необходимой модернизации, фундамент и первые шаги в направлении так нужного сейчас прорыва были сделаны предыдущим правительством. В среду Владимир Путин, как и обещал, принял у себя, теперь уже бывших министров.

«Правительство под руководством Дмитрия Анатольевича Медведева работало в непростых условиях, сложностей было много, но мне кажется, разумеется, на 100% никогда и нигде планы, наверное, не исполняются, но в целом я считаю, что правительство сделало очень много важных вещей, полезных для долгосрочного, стратегического развития страны», — сказал Путин.

И кстати, бывшие члены правительства еще смогут послужить государству и людям. На встрече Владимир Путин отметил, что на новых местах работы они должны трудиться на благо страны. Президент так и сказал, что рассчитывает на них. И это, пожалуй, главная мотивация для продуктивной деятельности.