Независимость по-британски, или что Америка выигрывает от Brexit?

Английское правительство во главе с Борисом Джонсоном прямо на Даунинг-стрит закатило прощальную вечеринку. Так весело британские власти вышли наконец-то из Евросоюза. И стали первыми в истории, кто это сделал. На «Туманном Альбионе» одни праздновали вместе с властями, другие проклинали их, на чем свет стоит. Государство расколото. А что дальше?

Как говорится в таких случаях, время покажет. Сейчас для Лондона наступает непростой период переговоров, соглашений, разногласий, просьб и требований. А еще не забывайте о своенравных соседях по объединенному Королевству. В общем Британию ждут тяжелые времена. Великобритания словно оказалась в абсурдной сказке, как та самая Алиса в стране чудес. Она побежала за белым кроликом и провалилась в яму. Сначала, распивая чай в парламенте, она слушала рассказы сумасбродного Шляпника — Джонсона о том, как Brexit изменит ее жизнь и откроет перед ней потрясающие перспективы. Она внимала ему, а потом металась меж двух огней, спорила до хрипоты, но никак не могла принять решение. Из-за этих метаморфоз ее буквально трясло и лихорадило — у нее то пропадали плечи, то вытягивалась шея.

Наконец Британия уменьшилась до крошечных размеров и вырвалась наконец из этого 28-комнатного дома, где правят Герцогиня, Кухарка и Чеширский кот с его неизменной улыбкой. И вот Британия спешит по лабиринту бюрократических проволочек к светлому будущему выходу, а бежать ей еще один год. Но за последним поворотом уже притаился червонный король с занесенным топором. Дмитрий Акимов о конце сказочной эпохи.

Это исторический момент — только что Великобритания покинула Европейский союз и отправилась в свободное плавание. Куда она поплывет и главное с кем?

Несмотря на рабочий день, на улицы высыпал весь Лондон. В Европе в это же время — утирают слезы.

«Мы очень расстроены, что народ Британии сделал такой выбор, но мы уважаем его и будем готовы в любое время принять обратно в семью Евросоюза», — говорит Урсула Фон Дер Ляйен, председатель Европейской комиссии.

Униженные и оскорбленные защитники Евросоюза разошлись — ждать, как они говорят, лет 10-15, когда Великобритания все осознает и попросится обратно. Но на «Туманном Альбионе» по поводу возвращения высказываются ясно.

«Основная проблема в том, что те, кто против Brexit, верят, что европейский союз несет мир. Но ведь это нонсенс. ЕС провалился с тем, чтобы предотвратить войну на Балканах, экспансию США, которая вызвала проблемы на Украине. И это все говорит том, что ЕС ничего общего не имеет с миром», — считает Лорд Малкольм Пирсон, член палаты лордов.

После того, как сторонников Евросоюза в прямом смысле прогнали с улиц, началось настоящее веселье — с песнями и танцами. Но вот что странно — рядом с флагами Великобритании появились — американские.

Brexit в голове рядового британца плотно ассоциируется именно с Трампом — и совсем не потому, что Дональд и Борис похожи. Трамп твердит о Brexit еще со времен своей избирательной кампании:

«Brexit — отличная идея, я мистер Brexit», — говорит Дональд Трамп, президент США.

Напомним, что накануне переговоров в Лондоне президент Трамп пошел на беспрецедентный шаг — в интервью газете The Sunday Times он призвал Лондон пойти на обострение в отношениях с Евросоюзом и не выплачивать Брюсселю уже согласованную сумму в $30 млрд за невыполнение своих обязательств перед ЕС — «кинуть» Евросоюз на британскую долю выплат, пенсионных обязательств и многолетних общеевропейский проектов. В обмен — на крепкие объятия Америки и супер-торговую сделку.

«После Brexit Великобритания еще больше сблизится с США как в экономическом, так и в военном плане. У Америки появится еще больше влияния на Великобританию, еще больше авторитета, еще больше права голоса в отношении Соединенного Королевства», — говорит Маркус Пападопулос, политолог.

Что Америка выигрывает от Brexit? Зачем Трамп публично поддерживал и додавливал «друга Бориса»? И в чем прибыль Америки от предложенной ими «невероятной торговой сделки»? Еще до 1 февраля статус мировой финансовой столицы от Лондона перешел к Нью-Йорку, а значит, и центр финансового консалтинга из Европы переезжает в Америку. А Лондон давно зарабатывает в первую очередь, финансовыми услугами и это — 30% ВВП.

«Титул мировой финансовой столицы перешел Нью-Йорку, это, конечно, радует американцев, и они эти позиции, конечно, просто так не сдадут», — считает Игорь Ковалев, первый заместитель декана факультета мировой экономики мировой политики НИУ ВШЭ, доктор исторических наук.

Евросоюз экспортировал в Британию услуг и товаров на £357 млрд — больше половины от общего объема импорта страны: автомобили, фармацевтика и электроприборы. А значит именно на этот сегмент рынка и нацелился Трамп-предприниматель.

«Накануне выборов ходила фишка по поводу попыток США внедриться в британскую систему здравоохранения. Нас ждет очень интересный год с инволютивным рынком. Британия сейчас как девушка на выданье. Кто продавит, тот и победил», — уверен Вадим Малкин, бизнес-консультант.

США пытаются перехватить инициативу сразу по всем направлениям, забрать первенство в предложении финансовых услуг, заработать на продаже своих товаров, а кроме того — сэкономить на налогах. ЕС давил на Великобританию чтобы та по примеру других европейцев, ввела «цифровой налог» — обязала интернет-гигантов платить 2% с дохода. Речь в первую очередь о Google, Facebook и Amazon, контролирующие больше половины рынка мировой мобильной рекламы. Налог — это недополученная прибыль — миллиарды долларов, которые силиконовая долина очень не хочет платить.

«Трамп прежде всего бизнесмен и часто действует как бизнесмен. Бизнесмен опережает в нем президента, а цифровые гиганты не хотят терять прибыль», — говорит Сергей Давыдов, социолог.

Таких примеров сегодня набирается уже несколько десятков. Европа все активнее выстраивает самостоятельную политику, взять хотя бы позицию Меркель по «Северному потоку» или Францию в ее работе по Северной Африке. Даже предлагая выгодные условия по отдельным направлениям, Трамп все равно получит Британию целиком. Бывшая колония стремится закрепить свою гегемонию над бывшей метрополией и уже через нее пытаться влиять на всю Европу.

Госсекретарь Майк Помпео приезжает на Даунинг-стрит, 10. Как хозяин, без стука, входит внутрь. Кажется, он разбудил премьера — настолько растерянным выглядит Джонсон. Помпео в очередной раз подчеркивает — пора делать очередной шаг в отношениях, переходить от слов к сделке

«Мы поддерживаем вас, наблюдаем за вами. Сотрудничество с Великобританией для нас всегда на первом плане. Это исторически сложившие отношения», — говорит Майк Помпео, госсекретарь США.

Джонсон, кажется, не против. Первый официальный визит британского премьера после обретения независимости — в Вашингтон. Вполне вероятно, что свобода от ЕС обернется новой, куда более сильной зависимостью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Брюсселе, не дожидаясь Brexit, сняли флаг ЕС со здания британского постпредства.