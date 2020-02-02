Видео из дома в Раменском, где обезумевший житель изрезал мать и племянника

5-tv.ru публикует видео из дома на улице Чугунова в подмосковном Раменском, где местный житель, обезумев от пьянства, изрезал ножом собственную мать и двухлетнего племянника.

На кадрах видно, что входная дверь, пол в подъезде и двери лифта измазаны кровью.

Мать предполагаемого злоумышленника с исполосованным лицом, ранениями груди и шеи находится в тяжелом состоянии в реанимации. Мальчик с раной от уха до шеи также помещен в отделение интенсивной терапии.

Предполагаемый преступник задержан правоохранителями, проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что обезумевший житель Подмосковья изрезал ножом двухлетнего племянника и мать. После содеянного молодой человек попытался свести счеты с жизнью.