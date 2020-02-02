Здание кафе в Новосибирске, где обрушилась кровля, принадлежало СО РАН

Здание кафе на бульваре Молодежи в Новосибирске, где обрушилась кровля, в результате чего погиб один и пострадали четыре человека, принадлежало Сибирскому отделению Российской академии наук, сообщает ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру.

Отмечается, что строение находилось в ведении Федерального государственного унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского научного центра».

«Предварительно установлено, что бульвар Молодежи 36 корпус 1 отдельно стоящее одноэтажное здание. Ранее оно использовалось в ведении ФГУП ЖКХ ННЦ СО РАН», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, строение числилось как неэксплуатируемое и разрешение на проведение в нем массовых мероприятий не выдавалось.

«На уровне муниципалитета никаких разрешений никто не выдавал. Мероприятия не систематически проводились, и что они там проходят — никаких уведомлений не было», — цитирует агентство главу Советского района Новосибирска Дмитрия Оленникова.

В свою очередь, администрация ФГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского научного центра» утверждает, что здание сдавалось в аренду. Однако соответствующий договор был якобы расторгнут в январе 2020 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что житель Новосибирска в своем аккаунте в Instagram рассказал об обрушении кровли здания кафе, где один человек погиб и четверо пострадали.