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  4. К жителю Польши вернулось зрение после удара головой

К жителю Польши вернулось зрение после удара головой

, 12:41 | Анастасия Игонина 47

Мужчина ничего не видел, но прозрел, попав под машину и получив двойную травму головы.

Фото: ktk.kz

Ослепший мужчина снова смог видеть после травмы головы. Об этом сообщает издание Mirror.

Житель Польши Януш Горай рассказал, что порядка 20 лет назад у него пропало зрение — один глаз мог различать только свет и смутные общие формы, на втором глазу тоже начались проблемы с сетчаткой.

Януш жил со слепотой до тех пор, пока не попал в автомобильную аварию — на пешеходном переходе его сбила машина. После ДТП Горай попал в больницу, где ему провели операцию на бедре. Выписавшись из медучреждения, мужчина заметил, что способность видеть постепенно возвращается.

Что именно помогло поляку снова прозреть, неизвестно. Сам Януш считает, что все дело в ударах головой — сначала он упал на капот машины, а потом на асфальт. Медики же полагают, что такой эффект дали препараты, которые пациент получал в клинике.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что избыток жирной пищи и красного мяса может привести к слепоте.

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