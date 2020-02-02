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  4. Сломавших нос росгвардейцу Кушиташвили и товарища проверяют на наркотики

Сломавших нос росгвардейцу Кушиташвили и товарища проверяют на наркотики

, 10:57 | Анастасия Игонина Эксклюзив 162

По неподтвержденной информации, молодые люди пришли в московский многоквартирный дом за наркотиками и успели их употребить.

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Фото, видео: Instagram @georgii_kushitashvi, 5-tv.ru

Член сборной России по боксу Георгий Кушиташвили вместе с товарищем могли оказаться в многоквартирном доме в Москве с целью забрать некое наркотическое вещество. Официального подтверждения этой информации нет, но известно, что их сейчас проверяют на наличие запрещенных веществ в крови.

На записи, которая оказалась в распоряжении 5-tv.ru, видно, как сотрудники Росгвардии входят в подъезд. Следом за ними заходят Кушиташвили с товарищем.

По неподтвержденной информации, сотрудники Росгвардии, проследовав за боксером и его другом, обнаружили у них пакет с неким веществом, внешне напоминающим кокаин. На записях с камеры запечатлено, как полицейские выводят задержанных в наручниках. Также, по некоторым данным, молодые люди могли уже находится в состоянии наркотического опьянения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что член сборной России по боксу и его приятель в ходе задержания сломали нос сотруднику Росгвардии. Кто именно нанес удар, пока не сообщается.

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