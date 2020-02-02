Задержан возможный организатор вечеринки в рухнувшем кафе в Новосибирске

Задержан 27-летний мужчина, предположительно, организовавший вечеринку в кафе, крыша которого рухнула в Новосибирске 2 февраля. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В Новосибирск главой СК РФ Александром Бастрыкиным направлены криминалисты центрального аппарата Следственного комитета России. Выехавшая группа должна будет не только помочь в ведении следствия, но и «тщательно фиксировать все следы на месте происшествия».

«По указанию председателя Следственного комитета ход расследования уголовного дела взят на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении на официальном сайте Следственного комитета.

В результате происшествия под завалом оказалось несколько человек, один из них погиб.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что спасатели опубликовали видео с места обрушения кровли кафе в Новосибирске.