  1. Пятый канал
  4. Задержан возможный организатор вечеринки в рухнувшем кафе в Новосибирске

Задержан возможный организатор вечеринки в рухнувшем кафе в Новосибирске

, 13:09 | Анастасия Игонина 107

Из-за обрушившейся кровли погибла молодая девушка.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com, СК РФ

Задержан 27-летний мужчина, предположительно, организовавший вечеринку в кафе, крыша которого рухнула в Новосибирске 2 февраля. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В Новосибирск главой СК РФ Александром Бастрыкиным направлены криминалисты центрального аппарата Следственного комитета России. Выехавшая группа должна будет не только помочь в ведении следствия, но и «тщательно фиксировать все следы на месте происшествия».

«По указанию председателя Следственного комитета ход расследования уголовного дела взят на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении на официальном сайте Следственного комитета.

В результате происшествия под завалом оказалось несколько человек, один из них погиб.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что спасатели опубликовали видео с места обрушения кровли кафе в Новосибирске.

Читайте также

+5° Атмосферное давление 735 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
63.14
0.10 69.60
0.18
Гороскоп на зеркальную дату 2 февраля 2020 года для всех знаков зодиака

Последние новости

14:40
Хейтеры сравнили Брежневу в пуховике оверсайз с «бомжом»
14:26
Росстат назвал российские регионы с наибольшей убылью населения
14:14
«Человек-паук и малыш-паучок»: Максим Виторган показал, как развлекает сына
14:01
Неуважение к гражданам недопустимо: Песков объяснил решение об отставке Игнатьева
13:45
Резидент Comedy Club Марина Кравец ждет первенца
13:23
Памела Андерсон рассталась с Джоном Питерсом через 12 дней после свадьбы

Сейчас читают

Кадры задержания члена сборной России по боксу после драки с полицией
Гороскоп на зеркальную дату 2 февраля 2020 года для всех знаков зодиака
Зеркальная дата: что можно и категорически нельзя делать 02.02.2020

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]