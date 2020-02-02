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Спасатели опубликовали видео с места обрушения кровли кафе в Новосибирске

, 8:03 | Анастасия Игонина 84

По предварительной версии, причиной происшествия стал метровый слой снега на крыше.

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Фото, видео: ВКонтакте @mass54; 5-tv.ru

Спасатели опубликовали видео с места обрушения кровли здания кафе в Новосибирске. Трагедия произошла в ночь на 2 февраля на бульваре Молодежи.

В кадре видны завалы — экстренным службам удалось извлечь пятерых человек. Среди них одна погибшая девушка. Двое после медицинского осмотра смогли разойтись по домам, еще двоим потребовалось хирургическое вмешательство. У молодого человека — перелом таза, у девушки — перелом голени. Оба в тяжелом состоянии.

Известно, что рухнула кровля в раздевалке пристройки здания. Общая площадь обрушения — 240 квадратных метров.

«Спасатели МАСС с помощью бензопил распиливали деревянные конструкции, обеспечивая доступ к находящимся под завалами людям», — говорится в сообществе спасателей в соцсети.

По последним данным, разбор завалов закончился около 6:45 по местному времени (02:45 по московскому — Прим.ред.).

Ранее 5-tv.ru писал о том, что здание кафе в Новосибирске, где обрушилась кровля, принадлежало СО РАН.

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