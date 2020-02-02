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Росстат назвал российские регионы с наибольшей убылью населения

, 14:26 | Анастасия Игонина 21

Специалисты выяснили, в каких субъектах РФ число жителей уменьшается наиболее стремительно.

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Фото, видео: ТАСС/Русинов Денис, /Софийчук Евгений, /Муравин Юрий, /Смирнов Владимир

Специалисты Росстата поделились списком регионов с самой большой убылью населения. Эксперты изучили число постоянного населения субъектов РФ по состоянию на 1 января 2020 года.

Так, лидерами списка оказались Приволжский край (110,8 тысячи человек), Сибирь (54,2 тысячи) и Дальний Восток (21,3 тысячи). Самые низкие показатели по убыли у Саратовской, Омской и Кемеровской областей, а также в Алтайском крае — показатели не превышают 19 тысяч человек.

Однако директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец считает, что подсчет на основании абсолютных показателей рождаемости и смертности нельзя назвать корректным. В городах с разной плотностью населения эти числа будут заведомо разными. Вместо этого специалист предлагает исходить из относительных показателей, включающих в себя и миграционные потоки, а расчет проводит на тысячу жителей региона.

«Но и эти показатели не слишком точно отражают демографические процессы. Дело в том, что если в регионе мало молодежи, то, соответственно, и доля пожилых людей окажется выше. Как следствие, смертность в таких регионах будет высокой — просто в силу доминирования пожилых людей», — цитирует RT.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ежедневно на территории России находятся десять миллионов иностранцев.

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