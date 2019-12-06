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«Без сюсюканья»: Виторган показал братскую любовь своих сыновей

, 13:20 | Ниса Мурзанаева Видео 27 293

Актер запечатлел трогательный момент того, как 19-летний Даниил помогает маленькому Платону.

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Фото, видео: Instagram @mvitorgan

Максим Виторган обожает делиться с подписчиками фото и видео, героями которых становятся его дети. На этот раз актер опубликовал в Instagram снимок, на котором позируют его сыновья — 19-летний Даниил и трехлетний Платон. На фотографии старший наследник артиста заботливо помогает сосредоточенному малышу в специальных нарукавниках раскрашивать фигурку.

«Братская помощь», — подписал пост знаменитость.

Instagram @mvitorgan

Поклонники Максима Виторгана пришли в полный восторг от трогательного фото. Фанатов умилила сосредоточенность Платона на кропотливой работе и готовность его старшего брата прийти на помощь. В комментариях многие подписчики отметили — у актера получается «делать» очень красивых и воспитанных детей.

«Хорошие у вас дети получаются!»

«Братья — это здорово! Четко, конкретно и ясно! Без всякого сюсюканья…»;

«Как трогательно»;

«Замечательные ребята», — написали фолловеры.

Максим Виторган отец не только двух сыновей, но еще и лапочки-дочки — 23-летней Полины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что блогер назвала Собчак и Максима Виторгана нерадивыми родителями.

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