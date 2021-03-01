Американские эксперты назвали пять самых грозных орудий СССР

Американские эксперты назвали пятерку самых грозных образцов вооружения, произведенных в СССР. Об этом сообщает «Экономика сегодня».

В статье в National Interest отмечается, что родившийся в гражданской войне Советский Союз имел одну из сильнейших армий на Земле. Советское государство сделало ставку на науку, технику и промышленное производство и в результате получило самые современные по тем временам виды оружия, многие из которых продолжают служить и сегодня.

На первое место эксперты поставили автомат Калашникова модели 1947 года. В числе преимуществ АК-47 называются его легкость и простота сборки и стрельбы.

Далее в списке идет самая большая в мире подводная лодка с баллистическими ракетами класса «Тайфун», в три раза превосходящая по размеру американский аналог. Всего было построено шесть таких субмарин, одна из них до сих пор используется для испытаний ракеты «Булава».

На третьем месте — танк Т-55, созданный как модификация появившегося в конце Второй мировой войны Т-54. По оценкам американских экспертов, было построено от 42 до 100 тысяч боевых машин.

«Т-55 широко экспортировался в страны-заказчики СССР, включая страны Варшавского договора, Северный Вьетнам, Кубу, Сирию, Египет, Анголу и более десятка других. Устаревший, но дешевый и простой в обслуживании по сегодняшним стандартам, T-55 по-прежнему эксплуатируется по всей Африке», — говорится в статье.

В ТОП-5 вошел также бомбардировщик Ту-160, получивший название «Белый лебедь». Он способен работать ночью и в сложных метеоусловиях и может вместить до 22 тонн боеприпасов, включая ядерную крылатую ракету Х-55.

Замыкает список 122-миллиметровая гаубица М-30 образца 1938 года. Отмечается скорострельность и большая дальность действия основного орудия советской артиллерии, а также относительная дешевизна его производства.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, журнал National Interest назвал пять подводных лодок, которые способны за полчаса уничтожить мир. Три из них — российские.