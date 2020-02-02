«Ай да Анька, ай да молодец!» Семенович похвасталась, что сбросила полтора кило

Анна Семенович пожаловалась несколько дней назад, что после отпуска обнаружила лишние четыре килограмма в своем загорелом теле. Певица призналась в Instagram, что ела на отдыхе «с большим удовольствием» и «как настоящая обжора», и обязалась скинуть пять килограммов за 10 дней.

Instagram @ann_semenovich

Для этого Семенович собирается полностью исключить из рациона алкоголь, мучное, сахар и молочные продукты, за исключением твердого, нежирного сыра, а кроме того ежедневно ходить на массаж, другие процедуры и делать кардиоупражнения. Певица пояснила, что использует так называемое «интервальное голодание» — то есть в течение 16 часов после ужина пьет только воду.

Но звезда предупредила, что такой метод подходит не всем, поэтому прежде чем ему следовать, нужно посоветоваться с врачом. О результатах своих усилий Семенович пообещала регулярно докладывать фанатам. И вот, через несколько дней артистка похвасталась, что как минимум от одного лишнего килограмма уже избавилась.

«У меня минус полтора килограмма, осталось три с половиной — и я вернусь в хорошую форму. Диета проходит приятно легко, сегодня даже съела полпорции десерта (я люблю творожный чизкейк), с пятницы подключаю спорт и продолжаю различные похудательные процедуры. Сегодня еду в гости на девичник, там будет много вкусняшек и винишко. Главное — не сорваться», — написала певица, попросив фанатов «быстренько ее замотивировать».

Подписчики с энтузиазмом откликнулись на пост и стараются, как могут, поддержать артистку.

«Анюта! Ты похорошела! Помолодела! Посвежела! Не срывайся!»

«Ай да Анька, ай да молодец! Веселая, радостная, приятно посмотреть!»

«Аня твои полтора килограмма каким-то образом очутились у меня!»

«Анна, не парьтесь. Вы и так красивая», — пишут фанаты.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Анна Семенович поделилась снимком с отдыха на Сейшелах, на котором запечатлена без косметики и без укладки. Поклонники признались, что не сразу узнали ее.