Певица Юлия Ковальчук выложила на своей странице в Instagram фото и видео в откровенном платье на голое тело. Смелый наряд она надела для вечеринки по случаю празднования 50-летия Дмитрия Маликова.
«Сказала мальчикам, чтобы сегодня следили за моей грудью <…> Боюсь, может выпасть», — призналась Ковальчук в видео, которое выложила в сторис.
В отдельном посте Юлия объяснила, почему надела смелое платье золотого оттенка. Она намекнула, что выбрала его ради Дмитрия Маликова.
«Когда юбиляру 50, платье подбираю специальное», — написала певица.
В комментариях поклонники делают комплименты Ковальчук, переживают не случилось ли чего с юбиляром, увидевшим ее в смелом наряде на голое тело, а также интересуются, не ревновал ли ее супруг Алексей Чумаков.
«Юлечка, просто бесподобно!!! Юбиляр точно скинул пару десятков лет, глядя на вас!»
«Когда юбиляру 50, может быть и инфаркт от такого платья»;
«Алексей не ревнует? Платье супер, и ты класс», — написали пользователи.
На последний вопрос певица ответила, что ее мужу Алексею Чумакову платье понравилось.
Как сообщал 5-tv.ru, ранее Юлия Ковальчук выложила в сеть пикантное видео, в котором приняла весьма своеобразную помощь от мужчины перед выходом на сцену.