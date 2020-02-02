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  4. «Алексей не ревнует?» — Ковальчук надела платье на голое тело ради Маликова

«Алексей не ревнует?» — Ковальчук надела платье на голое тело ради Маликова

, 17:54 | Игорь Рязов 2 181

Певица призналась, что специально подбирала смелый наряд, и попросила мужчин следить за ее грудью.

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Фото, видео: Instagram @juliakovalchuk

Певица Юлия Ковальчук выложила на своей странице в Instagram фото и видео в откровенном платье на голое тело. Смелый наряд она надела для вечеринки по случаю празднования 50-летия Дмитрия Маликова.

«Сказала мальчикам, чтобы сегодня следили за моей грудью <…> Боюсь, может выпасть», — призналась Ковальчук в видео, которое выложила в сторис.

В отдельном посте Юлия объяснила, почему надела смелое платье золотого оттенка. Она намекнула, что выбрала его ради Дмитрия Маликова.

«Когда юбиляру 50, платье подбираю специальное», — написала певица.

Instagram @juliakovalchuk

В комментариях поклонники делают комплименты Ковальчук, переживают не случилось ли чего с юбиляром, увидевшим ее в смелом наряде на голое тело, а также интересуются, не ревновал ли ее супруг Алексей Чумаков.

«Юлечка, просто бесподобно!!! Юбиляр точно скинул пару десятков лет, глядя на вас!»

«Когда юбиляру 50, может быть и инфаркт от такого платья»;

«Алексей не ревнует? Платье супер, и ты класс», — написали пользователи.

На последний вопрос певица ответила, что ее мужу Алексею Чумакову платье понравилось.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее Юлия Ковальчук выложила в сеть пикантное видео, в котором приняла весьма своеобразную помощь от мужчины перед выходом на сцену.

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