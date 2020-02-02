Нумеролог объяснил, в чем ошибка молодоженов, поженившихся 02.02.2020

В дату-палиндром — 02.02.2020 — по всей России влюбленные заключают браки. Главный посыл даты — это сильное противостояние женской и мужской энергии, которая дает яркий аспект сексуального характера. Несмотря на загадочность и символичность даты, у нее есть и минусы. Так в интервью 5-tv.ru нумеролог Евгений Свидерский назвал самую главную ошибку пары, расписавшейся 02.02.2020 года.

По словам эксперта, одна из весомых ошибок — это нежелание иметь детей. Паре будет казаться, что они еще недостаточно твердо стоят на ногах, не построили карьеру, не достигли профессиональных успехов. Свидерский считает, что наоборот, после свадьбы паре нужно задуматься о продолжении рода.

«Эта ошибка будет мнимая — ее не стоит бояться, ее нужно просто преодолеть», — заявил Евгений.

Также Свидерский предостерегает обручившихся в «красивую» дату — в союзе недопустимы конфликты. Особенно, между тещей и зятем, свекровью и невесткой, братьями и сестрами.

«В дате стоят одни двойки, поэтому недопустимы разногласия с женщинами. Недопустимы разногласия с членами рода: близкими и дальними», — отметил нумеролог.

Также дата уникальна тем, чтобы после заключения брака в семье возможны предательства близких родственников, но обижаться на них ни в коем случае не стоит.

При условии выполнении всех задач пара получит как вознаграждение финансовую независимость, стабильность и свободу от любых финансовых долговых обязательств.

«Смогут помогать себе, своей семье и родственникам», — заключил нумеролог.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что по всей России состоялись бракосочетания в «красивую» дату.