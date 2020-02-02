Infiniti пополам: люксовый автомобиль разорвало от удара в дерево в Москве

Страшная авария произошла на улице Свободы на северо-западе Москвы.

Как стало известно 5-tv.ru, водитель на Infinity не справился с управлением и влетел в стоящее на газоне дерево. От удара люксовый автомобиль разорвало пополам. Погибли два человека. Один из них госпитализирован — 35-летний Сергей Е.

По предварительной информации, паркетник принадлежит злостному нарушителю ПДД. За ним зарегистрировано на сегодняшний день 45 неоплаченных штрафов на 37 тысяч рублей. Был ли он за рулем пока не известно.

На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов.