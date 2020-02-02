Видео с моментом бегства боксера Кушиташвили в подъезд от Росгвардии

Чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили, подозреваемый в избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотических веществ, пытался скрыться от правоохранителей в подъезде. 5-tv.ru публикует видео с поисками боксером укрытия.

На кадрах видно, как к подъезду сначала подходит приятель Кушиташвили — боксер Овик Оганисян. Он что-то раздраженно говорит Георгию, находящемуся немного позади. Спортсмен тем временем обеспокоенно осматривается. Затем он решительно подходит к двери и, судя по всему, звонит в одну из квартир. Вдруг дверь открывается, и приятели входят внутрь.

Что происходило дальше, 5-tv.ru уже писал. Вслед за боксерами в подъезд вошли сотрудники Росгвардии. Они потребовали от мужчин предоставить им документы. Ответом стала потасовка, во время которой Кушиташвили сломал нос одному из правоохранителей. Спортсмена задержали.

Позднее в Росгвардии сообщили, что при себе у одного из боксеров были найдены наркотики. По факту нападения на росгвардейца и обнаружения запрещенных веществ в отношении боксера Кушиташвили возбудили уголовное дело. Его приятель Овик Оганисян днем 2 февраля пришел на допрос в Следственный комитет. Он проходит по делу свидетелем.