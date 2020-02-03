Дым и запах керосина: пассажирка рейса «Париж—Москва» рассказала о страшном полете

Пассажирка рейса «Париж — Москва» Альфия Нестеренко в интервью 5-tv.ru рассказала о неприятностях, которые ей пришлось пережить на борту авиалайнера прежде, чем добраться в российскую столицу. По словам женщины, после того, как воздушное судно начало выезжать на ВПП в аэропорту «Шарль-де-Голль», пассажиров оповестили о конфликте пилотов и попросили дождаться замены экипажа.

Однако на этом несчастья не закончились. Когда замененный борт взлетел, в салоне стало холодно и даже тяжело дышать. В результате командир воздушного судна принял решение вернуться в воздушную гавань Парижа.

«Мы потеряли 12 часов. Вылетели из Парижа и приземлились в Париже, пока не выработали весь ресурс бензина. Летели очень беспокойно, как будто автобус несся по сельским дорогам — нет облаков, тем не менее, есть постоянно турбулентность. О чем говорит? О том, что крылья набились льдом, и они не могут справиться с управлением самолета. И конфликт между пилотами привел к тому, что перестала работать какая-то связующая сеть. И холодно стало. Просто страшно», — рассказала Альфия Нестеренко.

По словам пассажирки, уже при посадке чувствовался запах керосина. Казалось, что из-под самолета идет дым.

«Иллюминатор просто стал покрываться коркой льда. И когда садились, тоже чувствовалось, что из-под брюха какой-то дым идет, очень сильный запах керосина. <…> Было очень тяжело лететь вообще, слава Богу, что мы приземлились», — вспомнила очевидица.

Когда борт вернулся в аэропорт «Шарль-де-Голль», пассажиров предупредили о том, что вылета придется ждать около 40 минут. Однако ожидание затянулось на два часа.

«Нам сказали, что минут через 40 мы вылетим. В итоге мы вылетели более, чем через два часа. Нам предложили некие 11 евро. Мы пошли за эти деньги поесть. В конце концов, у кого Delta, пришлось заменять эти билеты на другие посадочные», — поделилась Нестеренко.

Ранее о полете рассказал очевидец Кирилл Фон Хоффман.