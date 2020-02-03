Сергей Борщ назначен новым директором Гидрометцентра России

Сергей Борщ назначен на должность директора Гидрометцентра России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в метеорологической службе. Как отмечает агентство, ранее исполнявший обязанности руководителя учреждения Роман Вильфанд стал научным руководителем метеослужбы.

Сергей Борщ — бывший начальник отдела гидрологических прогнозов Гидрометцентра РФ. Также до 3 февраля 2020 года он занимал пост заместителя директора метеослужбы. Всего в учреждении Борщ работал на протяжении 35 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Роман Вильфанд рассказал о погоде в России. По его словам, в целом февраль не будет холодным, но ожидаются периоды понижения температуры до минус 10 градусов.