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Синоптики обещают россиянам похожий на зиму февраль

, 6:24 | Светлана Александрова Видео 18

По словам главы Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в целом февраль не будет холодным, но ожидаются периоды понижения температуры до минус 10 градусов.

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Фото, видео: ТАСС / Ваганов Антон, Демьянчук Александр

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Погода 4189

Грядущий февраль будет холоднее января, температуры могут опускаться до 10 градусов мороза, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Мы не ожидаем холодного февраля, не ожидаем, что он будет очень морозным, но все-таки температура будет ниже январской», — сказал он.

По словам ученого, температура воздуха в феврале будет неоднородной, но ожидаются периоды похолодания до 5-10 градусов и даже ниже.

«То есть февраль будет больше похож на зимний месяц, хотя и не холодный в целом», — резюмировал Вильфанд.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, синоптики зафиксировали температурные рекорды вместо крещенских морозов. В Петербурге было самое теплое Крещение за всю историю наблюдений. Погодный рекорд побит в Нижегородской области, там даже вышли из спячки земноводные. В Москве было на 10 градусов выше январской нормы. А в Казани из-за тепла поплыл ледовый городок, возведенный специально к празднику.

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