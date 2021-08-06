Почему иностранцы любят русских девушек?

Большинство русских девушек, которые хоть раз бывали за границей или встречали иностранных гостей в своем городе, ловили их неравнодушные взгляды. Сайты по поиску иностранных невест просто кишат нашими соотечественницами и женщинами из стран СНГ. Все это говорит, что на русских есть «спрос». Но чем заграничных кавалеров так привлекают россиянки?

Какими русских девушек видят иностранцы?

Рассмотрим картину русской девушки в итальянской действительности. Как правило, для итальянских мужчин нет понятия русской, украинской или белорусской невесты. Для них все восточнославянские национальности — русские.

Наши соотечественницы привлекают иностранцев своей красотой и ухоженном внешним видом. В России другие стандарты и требования к красоте. Если у нас почти каждая девушка делает маникюр и педикюр, то не все европейские женщины будут тратить на это деньги и время. Иностранцы замечают, что славянки почти всегда выглядят как настоящие женщины.

Также у русских более консервативное воспитание, они больше нацелены на семейный быт, а европейки более независимые и уже замучили своих мужчин феминизмом. У славянских народов принято заботиться о мужчине и семье. Велика вероятность того, что уже взрослый иностранец за 40, найдет себе молодую девушку детородного возраста в России и сразу же вступит с ней в брак.

Несмотря на внешние данные, консервативное воспитание и желание угодить потенциальному европейскому мужу, у русских девушек неоднозначная репутация. Чаще всего о русских женах бытует стереотип о их непорядочности и не только в Италии, но и других странах. Почему — загадка. Видимо, в начале 90-х, когда русские люди начали активно путешествовать, кто-то испортил впечатление о выходцах из СССР. Ситуацию прокомментировала блогер и художник Мария Хафнер, которая живет в Италии уже 16 лет.

Мария Хафнер

Youtube-блогер, художник — Чаще всего такой стереотип встречается в так называемых famiglia nobile — это консервативные итальянские семьи, для которых русская невестка хуже чумы. Для них привести в дом иностранку хуже любого предательства. В основном такое происходит в богатых итальянских семьях, потому что они знают свою родословную и не хотят ее портить иностранной кровью.

Это подтверждает тот факт, что состоятельные итальянцы предпочитают брать в жены итальянок, а не славянок. Хотя разводы с итальянками очень мучительны и долги: они могут высосать все соки из своих бывших мужей. Русские же наоборот не особо грамотны в юридических вопросах чужой страны, как правило, интернациональные разводы протекают практически безболезненно. Но стоит брать во внимание то, что европейский муж с легкостью может отобрать у вас ребенка. Особенно такая практика прослеживается в Скандинавии.

Где познакомиться с иностранцем?

Наша страна уже 30 лет не находится в социальном вакууме, а общение между людьми разных культур и национальностей стало намного проще. Завести знакомство с иностранным гражданином легко даже без особых знаний языка. Уже не нужно делать профессиональные студийные фото и обращаться в специальные агентства знакомств, как это было в 90-е. Тогда благодаря агентствам много россиянок и украинок обзавелись своими «американ боями», перебрались в США и другие зарубежные страны. Сейчас такая практика потеряла актуальность из-за доступности интернета и развития средств коммуникации.

Коллаж: 5-tv.ru

Самый верный способ найти заграничного жениха — специализированные сайты знакомств. Обратите внимание, что именно сайты, а не такие мобильные приложения, как Tinder. Хотя об этом мы тоже поговорим, но позже.

На сайты идут с конкретной целью найти жену или мужа. Регистрация на них намного труднее, чем в приложениях. Кроме того, многие популярные порталы вводят разные способы верификации пользователей и платный доступ для мужчин, чтобы избежать фейков и пользователей, которые пришли «просто посмотреть». У таких сайтов даже не всегда есть удобные мобильные версии.

Поэтому в такие виртуальные места идут с реальными целями, потому что на поиски своей второй половинки придется убить время, деньги и еще раз время. Но молодым девушкам придется искать очень долго или отдать свое предпочтение мужчине намного старше. Великовозрастные женихи, чаще всего разведенные, рыщут в поисках молоденькой славянки на роль своей будущей жены. Так называемый заграничный «молодняк», обитающий на сайтах, не всегда представители европейских государств. Чаще всего, в возрастной категории до 30 лет встречаются парни из арабских стран Северной Африки, Индии, Пакистана и Турции. Если вас это устраивает, то жениха вы себе найдете и там.

Коллаж: 5-tv.ru

Среди молодой части населения очень популярны такие ресурсы быстрых знакомств, как Tinder и Badoo. Если эти приложения у вас установлены, наверняка вы замечали, что сред бесчисленных Петь и Вань, иногда проскальзывают Хавьеры и Ахмеды без местоположения. Скорее всего, они скоро посетят ваш город и ищут себе девушку for fun. Никогда не стоит путать эту фразу с понятием «повеселиться»! В данном случае for fun означает, что вам предлагают хорошо провести время с сексуальным подтекстом. Конечно, бывает и такое, когда мужчины реально ищут себе невесту через Tinder, но это большая редкость.

Не стоит забывать, что заграничного принца можно легко встретить на улице. Сейчас в России проходит множество международных событий, а городами проведения становятся не только Москва и Санкт-Петербург, как это было с ЧМ-2018. С иностранцем можно познакомиться на улице у туристических достопримечательностей, в ночных заведениях и аэропортах.

Каковы шансы встретить «принца»?

Богатых заграничных мужей лучше искать в северных странах, например, в Швеции, Норвегии, Германии или Швейцарии. Но мужчины там намного скупее, чем в южных государствах. Существует стереотип, что русские невесты меркантильны и выходят замуж за европейцев только для того, чтобы улучшить свое материальное положение. Велика вероятность того, что плотник Марио найдет себе молодую русскую жену. Она получает зарубежного мужа, хоть и плотника, а он — молоденькую славянку. Но так происходит не всегда. По наблюдениям Марии Хафнер, самые удачные браки между итальянцами и русскими случаются после 40 лет.

Мария Хафнер

Youtube-блогер, художник — Женщины более зрелого возраста, которые ищут себе семью не для того, чтобы показать подружкам, что вышла замуж за итальянца, у них как правило больше шансов удачно выйти замуж. Они не смотрят на достаток и материальный статус, они просто хотят быть счастливыми. То же самое происходит со стороны итальянца. Молодые еще не набегались, не напрыгались! Им очень нравятся эмоции, влюблять и все романтические переживания. А тот мужчина, которому 45 — 50 лет, он уже такой приземленный человек, он от всего этого устал. На мой взгляд, более поздние браки — более успешные.

Помните, что иностранец может быть не так щедр, как русский мужчина, а разница в менталитете и взглядах на материальные ценности способны помешать семейному счастью. Но не стоит забывать, что главное, конечно, любовь.