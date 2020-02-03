Новые подробности нападения на прохожих в Британии и Бельгии

Новые подробности резни в Лондоне. Мужчина, напавший на прохожих, всего неделю назад вышел из тюрьмы – сидел за терроризм. Спецслужбы вели за ним слежку, и тогда тем более непонятно, как преступнику удалось совершить новое нападение под носом у Скотланд-Ярда. Один из трех раненых сейчас в критическом состоянии.

В больницах находятся и пострадавшие в результате нападения в бельгийском Генте, которое произошло спустя пару часов после теракта в Лондоне – женщина с ножом ранила двух прохожих на улице.

Корреспондент Дмитрий Акимов о том, связаны ли эти нападения друг с другом. Подробности в репортаже.

Первое видео с места нападения. Полицейские только что обезвредили террориста. На месте – десятки машин, ревут сирены. Очевидцы атаки еще не могут прийти в себя от шока.

«Люди толкали друг друга. Я услышал крики, кто-то побежал, потом увидел его, он лежал на земле, много крови вокруг. Но я не слышал как стреляли», – рассказывает очевидец произошедшего.

Крепкий высокий мужчина появился вот на этом перекрестке у аптеки. На лице – маска. В руке – нож, который несколько минут назад он украл в соседнем супермаркете.

В этом месте сосредоточены магазины, кафе, рядом находится церковь. На улице было очень много людей. Ранены трое. Один из пострадавших сейчас в критическом состоянии. Жизни других двоих ничего не угрожает.

«В больницы на скорой помощи были доставлены три человека. Мужчина, примерно 40 лет, находился в тяжелом состоянии, сейчас ему уже лучше. 50-летняя женщина получила травмы, не представляющие угрозы для жизни, а девушку – ей около 20-ти – предположительно, ранило стеклом от разбитой витрины», – сообщила заместитель помощника комиссара Скотленд-Ярда Люси Д'Орси.

В полиции уже заявили – это теракт. Впрочем, отпираться было все равно бесполезно. Силовики знали нападавшего. За ним было установлено наблюдение. Буквально неделю назад Судеша Аммана досрочно выпустили из тюрьмы, он отсидел только половину трехлетнего срока по статье за террористические преступления.

Один из полицейских, которые были в гражданской одежде, выстрелил трижды, убив нападавшего на месте. А вообще атака по своему сценарию как две капли воды похожа на то, что случилось два месяца назад на лондонском мосту. Тоже нож, такой же фальшивый пояс смертника. И напавший – соратник террористов, ранее судимый за распространение экстремистских материалов.

Пока в Лондоне пытались понять, есть ли на теле убитого бомба или нет, в бельгийском Генте, пытались остановить точь-в-точь такое же нападение.

Улица, нож. Только в этот раз резать вышла женщина. Один из прохожих получил удар в живот, еще один – в руку. Прибывшие на место полицейские ранили преступницу. Она выжила и сейчас дает показания. Произошедшее власти терактом пока не называют.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что террористическая группировка ИГ* взяла на себя ответственность за нападение в Лондоне.

* — организация запрещена на территории РФ.