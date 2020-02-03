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Память погибших в Сталинградской битве почтили в Москве

, 17:38 Эфирная новость 12

Сотни людей принесли цветы и свечи, почетный караул возложил венки к Могиле неизвестного солдата и к мемориалу Городу-герою Сталинграду.

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Фото, видео: ТАСС / Бобылев Сергей; 5-tv.ru

Сотни ветеранов, кадетов, а также представителей молодежных и общественных организаций пришли сегодня в Александровский сад у стен Кремля, чтобы почтить память погибших в Сталинградской битве — одном из самых кровопролитных сражений в истории Великой Отечественной войны.

Люди, несмотря на дождь, принесли цветы и свечи к Могиле неизвестного солдата и к мемориалу Городу-герою Сталинграду. Почетный караул установил памятные венки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как память защитников Отечества почтили на Мамаевом кургане в Волгограде.

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