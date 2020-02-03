Память погибших в Сталинградской битве почтили в Москве

Сотни ветеранов, кадетов, а также представителей молодежных и общественных организаций пришли сегодня в Александровский сад у стен Кремля, чтобы почтить память погибших в Сталинградской битве — одном из самых кровопролитных сражений в истории Великой Отечественной войны.

Люди, несмотря на дождь, принесли цветы и свечи к Могиле неизвестного солдата и к мемориалу Городу-герою Сталинграду. Почетный караул установил памятные венки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как память защитников Отечества почтили на Мамаевом кургане в Волгограде.